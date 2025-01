Gisele Bündchen zeigt stolz ihren Babybauch

Supermodel im Babyglück: Gisele Bündchen (44) hat bei Instagram ein Video geteilt, in dem sie stolz ihren Babybauch zeigt. Das Video ist eine Zusammenstellung verschiedener Momente, in denen Bündchen die Natur geniesst – von Spaziergängen am Strand über Meditation im Park bis hin zum Umarmen von Bäumen.