Oppermann wurde 2008 als Kandidatin der Show «Germany's next Topmodel» bekannt, wo sie den sechsten Platz erreichte. 2019 nahm sie an der 13. Staffel von «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus» teil und belegte den 9. Platz. 2021 war sie in der Show «Adam sucht Eva» zu sehen. Wer der Freund der Halbbrasilianerin ist, ist nicht bekannt.