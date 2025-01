Gitta Saxx: Das «Playmate des Jahrhunderts» wird 60 Jahre alt

«Ich wollte immer Model werden»

Dass sich Träume erfüllen können, hat Saxx erlebt. Aufgewachsen in einer Kleinstadt in Baden–Württemberg, hatte sie schon früh ein konkretes Berufsziel. «Manche Frauen wissen, dass sie drei Kinder bekommen werden. Aber ich wollte immer Model werden – und das, obwohl ja immer alle meinten, du bist zu klein, du schaffst das nie», betonte sie 2018 im «Playboy»–Interview. Doch sie liess sich nicht beirren und verfolgte hartnäckig ihr Ziel. So schickte sie Fotos, die ihre Mutter von ihr gemacht hatte, an Fotografen und unternahm mit Freundinnen Fotosessions. Dabei entdeckte sie schliesslich tatsächlich ein «Playboy»–Scout. Das Shooting 1988 eröffnete ihr dann den Weg in die Branche.