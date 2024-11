«Gladiator»-Hype: Wie das Original bis heute Filmgeschichte schreibt

«Total heiss» auf «Gladiator III»

Schon bei der Premiere in London diese Woche machte die Frage die Runde: Wann kommt der dritte Teil in die Kinos? Hauptdarsteller Paul Mescal (28) hat dazu eine klare Meinung: «Es wird nicht noch einmal 24 Jahre dauern.» Er sei «total heiss» auf «Gladiator III», so Mescal gegenüber «Variety», «allerdings habe ich keine Ahnung, wann es soweit sein wird.» Der Ire spielt die Hauptrolle des Lucius Verus, des heimlichen Sohns von Maximus, 2000 von Russell Crowe verkörpert. Ein Grund für ihn, auf einen baldigen dritten Teil hinzufiebern, dürfte auch die Zusammenarbeit mit Superstar Denzel Washington (69) sein: «Mit ihm auf Augenhöhe zu agieren und auch zwischen den Einstellungen Zeit zu verbringen, werde ich bis an mein Lebensende in Ehren halten.» Auch angesichts solcher Begeisterung werden sich Film–Fans wünschen, dass es nicht wieder eine Generation bis zu «Gladiator III» dauert.