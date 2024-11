«Gladiator II»: Auch ohne Russell Crowe ein Spektakel?

«Mein Name ist Maximus Decimus Meridius, Kommandeur der Truppen des Nordens, Tribun der spanischen Legion, treuer Diener des wahren Imperators, Marcus Aurelius. Vater eines ermordeten Sohnes, Ehemann einer ermordeten Frau und ich werde mich dafür rächen, in diesem Leben oder im nächsten.» Es sind monumentale Worte einer monumentalen Figur eines monumentalen Films: Beinahe 25 Jahre ist es her, dass Russell Crowe (60) in «Gladiator» (2000) dem Römischen Reich im Alleingang den Kampf ansagte und dafür mit einer grossen Hollywood–Karriere nebst Oscar belohnt wurde.