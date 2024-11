«Sie waren noch nicht bereit dafür»

«Gladiator II»: Denzel Washingtons Kuss mit einem Mann wurde entfernt

Denzel Washington ist aktuell in «Gladiator II» zu sehen. In einem Interview erinnert sich der Schauspieler an die Dreharbeiten und berichtet von einem Kuss mit einem männlichen Schauspielkollegen. Die Szene schaffte es allerdings nicht in den Film.