«Gladiator II»-Kussszene: Regisseur widerspricht Denzel Washington

Gab es die Szene in «Gladiator II», in der Denzel Washington (69) einen Mann auf den Mund küsst und die angeblich herausgeschnitten wurde, etwa gar nicht? Jedenfalls widerspricht Regisseur Ridley Scott (86) seinem Star. Bei der US–Premiere der Fortsetzung seines Monumentalhits von 2000 sprach ein Reporter von «Variety» den Filmemacher auf die Causa Washington an.