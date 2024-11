«Gladiator II»-Premiere: Pedro Pascals Schwester stahl allen die Show

Beide waren komplett in Schwarz gekleidet, doch in ihrem figurbetonten Kleid mit Schleppe und gewagtem seitlichen XXL–Cut–out stahl die Transgender–Aktivistin dem Filmstar in seinem Hemd mit tiefem V–Ausschnitt und roten Anstecknadeln am Kragen die Show. Lux komplettierte ihren Look mit Diamantohrringen und einem makellosen Make–up, das ihre Gesichtszüge betonte.