Gladiatoren, Hexen und eine Abenteurerin: Die Kinotipps im November

Mit «Gladiator» brachte Ridley Scott zum neuen Jahrtausend das Monumentalkino eindrucksvoll zurück, für das zuvor vor allem die 50er und 60er Jahre gestanden hatten. Als Lohn für den riskanten und immensen Aufwand gab es fünf Oscars, darunter für den besten Film und für Crowe als besten Hauptdarsteller. Das Erbe ist entsprechend schwer: Können Mescal und Pedro Pascal (49) ähnlich überzeugen, wie es Crowe und Joaquin Phoenix (49) vor rund 25 Jahren taten? Vor allem der «The Last of Us»–Star hat sich in den vergangenen Jahren zum Erfolgsgaranten entwickelt, während Mescals Stern unlängst, aber umso rapider aufgegangen war. «Gladiator 2» dürfte wieder einer dieser Filme sein, der auch seltene Kinogänger in Scharen vor die Leinwände lockt.