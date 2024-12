Glamour am Roten Meer: Alessandra Ambrosio zeigt ihre Endlos-Beine

Glitzernder Glamour am Roten Meer: Unter den Gästen beim Finale des Internationalen Filmfestivals in Saudi–Arabien wimmelte es am Donnerstagabend (12. Dezember) nur so vor Superstars. Besonders aus der Menge herausstechen konnten Supermodel Alessandra Ambrosio (43), «Sex and the City»–Star Sarah Jessica Parker (59) und Schauspielerin Priyanka Chopra (42).