Glamour-Auftritt für «Project Runway»: Heidi Klum setzt auf Federn

Auf Instagram zeigte sich Heidi Klum am Rande der Dreharbeiten von ihrer verspielten Seite. Gemeinsam mit Christian Siriano alberte das Model vor der Kamera herum. Der Designer filmte die 52–Jährige, wie sie aus einem Backstage–Raum trat und ihr Outfit präsentierte. Die Federn an den Ärmeln nutzte Klum kurzerhand als Pompoms und rief: «Gib mir ein H, gib mir ein E, gib mir ein I, gib mir ein D, gib mir ein I – Heidi!» In einem weiteren Post tanzten die beiden gemeinsam in einer Mall. Zu einem Foto vom Set schrieb Klum ausserdem: «Hart an der Arbeit mit Christian Siriano.»