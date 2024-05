Glamour-Auftritt: Heidi Klum mit Mega-Dekolleté in Cannes

Mit diesem Kleid hat Heidi Klum (50) definitiv dafür gesorgt, dass an der Croissete alle Blicke auf sie gerichtet waren: Bei der «Knights of Charity»–Gala im Rahmen der 77. Filmfestspiele von Cannes erschien das Model in einer eleganten Abendrobe, die durch einen XXL–Ausschnitt ihr Dekolleté voll zur Geltung brachte. Einen Walk, in ihrem freizügigen Outfit, präsentierte sie dazu auf Instagram.