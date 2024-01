Glamour-Auftritt: Heidi und Leni Klum stehlen allen die Show

Vom Red–Carpet–Debüt mit ihren Geschwistern zum nächsten Blitzlichtgewitter: Leni Klum (19) hat am Samstagabend zusammen mit Mutter Heidi Klum (50) die «The Art of Elysium's 25th Anniversary Heaven»–Gala in Los Angeles besucht. Mit ihren glamourösen Paillettenkleidern stahlen die beiden dort allen anderen die Show.