Glamour-Auftritt von Sarah Ferguson: Diese Looks lieben die Royals

Sarah Ferguson (65) hat sich bei der «Knights of Charity»–Gala in Cannes am Donnerstag in einem eleganten, grünen Kleid gezeigt. Die Herzogin von York, die regelmässig an der glamourösen Wohltätigkeitsveranstaltung teilnimmt, setzte damit auf ein bekanntes Label: Das smaragdgrüne Kleid, das «Fergie» in Frankreich präsentierte, stammt britischen Medienberichten zufolge aus dem Hause Safiyaa.