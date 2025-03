Glamour-Date: Goldie Hawn und Kurt Russell bei den Oscars

Hollywoods Traumpaar Goldie Hawn (79) und Kurt Russell (73) hat die 97. Oscarverleihung am Sonntagabend als Kulisse für ein stilvolles Date genutzt. Auf dem roten Teppich des Dolby Theatres in Los Angeles posierten die beiden gemeinsam in eleganter Abendrobe und sichtlich glücklich für die Fotografen.