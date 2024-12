Glamour pur: Make-up-Looks für die Silvesterparty

Passt zu jedem Anlass: Roter Lippenstift

Rote Lippen sind nicht nur an Weihnachten ein Hingucker, sondern auch an Silvester angesagt. Ob leuchtend rot, weinrot oder rotbraun: Die kräftige Farbe setzt in jedem Ton einen Akzent. Mehr als den Lippenstift braucht es oft nicht für ein elegantes Make–up. Ein neutraler Lidschatten, schwarzer Eyeliner und etwas Blush ergänzen einen roten Kussmund perfekt.