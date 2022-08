An die Fabelzahlen der Vorgängerserie «Game of Thrones» kommt «House of the Dragon» damit allerdings noch nicht heran. Wie «Variety» schreibt, sahen sich allein 17,9 Millionen Zuschauer am Tag der Veröffentlichung die Premiere der achten und finalen «Game of Thrones»-Staffel an. Das Serienfinale kam dann auf 19,3 Millionen Zuschauer, wie es bei «Entertainment Weekly» heisst.