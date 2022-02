Glanzvolle «Outlander»-Premiere in London: Nur Caitriona Balfe fehlte

«Outlander»-Fans mussten lange genug warten: Endlich steht die sechste Staffel der beliebten Serie in den Startlöchern. In der Royal Festival Hall in London feierte der Cast um Hauptdarsteller Sam Heughan (41) alias Jamie am Donnerstagabend die glanzvolle Premiere der neuen Folgen. Komplett in Schwarz posierte der schottische Schauspieler allein für die Fotografen, seine bessere Serienhälfte Caitriona Balfe (42) alias Claire blieb in Los Angeles.