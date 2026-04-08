Glanzvoller Auftritt: Geena Davis strahlt in Türkis

Seit vier Jahrzehnten eine Hollywood–Ikone

Geena Davis ist seit vier Jahrzehnten auf den roten Teppichen dieser Welt zu Hause und zählt bis heute zu den prägendsten Gesichtern Hollywoods. Ihr Filmdebüt gab sie 1982 in der romantischen Komödie «Tootsie», ihren ersten Oscar gewann sie für ihre Rolle in «Die Reisen des Mr. Leary». Den grossen Durchbruch schaffte sie Anfang der 1990er–Jahre mit «Thelma & Louise», für den sie eine Oscar–Nominierung erhielt. Auch ihr Auftritt in Beetlejuice trug massgeblich zu ihrer internationalen Bekanntheit bei.