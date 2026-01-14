Glasnudel-Bowl mit Hühnchen und Gemüse

Aromatisch, leicht und angenehm würzig: Dieses Wokgericht ist ideal für alle, die Lust auf eine schnelle, ausgewogene Mahlzeit haben. Das Gericht ist ideal für den Alltag und dennoch besonders im Geschmack.
Zutaten (4 Personen)
300 g Glasnudeln
250 g Hühnchenbrustfilet
2 grosse Karotten
2 rote Paprika
4 Lauchzwiebeln
3 Knoblauchzehen
1 Stück Ingwer (ca. 3 cm)
4 EL Sojasauce
2 EL Sesamöl
2 EL Reisessig
1 EL Honig
1 TL Speisestärke
2 EL neutrales Pflanzenöl
1 EL gerösteter Sesam
Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
Kochutensilien: Wok oder grosse Pfanne, Topf, Schüssel, Schneidebrett, scharfes Messer, Sparschäler, Sieb, Schneebesen
Zubereitung (35 Minuten)
1. Die Glasnudeln in eine grosse Schüssel geben und mit kochendem Wasser übergiessen. Nach Packungsanweisung etwa 5–8 Minuten quellen lassen, bis sie weich und durchsichtig sind. In ein Sieb abgiessen, kalt abspülen und beiseitestellen.
2. Das Hühnchenbrustfilet in dünne Streifen schneiden. Die Karotten schälen und in feine, gleichmässige Streifen schneiden. Die Paprika halbieren, entkernen und ebenfalls in schmale Streifen schneiden. Den Knoblauch fein hacken und den Ingwer schälen und reiben.
3. Für die Sauce Sojasauce, Sesamöl, Reisessig und Honig in einer kleinen Schüssel verrühren. Das Pflanzenöl im Wok bei hoher Hitze erhitzen und die Hühnchenstreifen darin scharf anbraten, bis sie goldbraun sind. Das Fleisch herausnehmen und warmhalten.
4. Im selben Wok Knoblauch und Ingwer kurz anrösten, bis sie duften. Die Karotten– und Paprikastreifen hinzufügen und etwa 3–4 Minuten unter ständigem Rühren braten, sodass das Gemüse noch Biss behält. Die Glasnudeln und das Hühnchen zurück in den Wok geben, die Sauce darüber giessen und alles gut durchschwenken.
5. Die Lauchzwiebeln in feine Ringe schneiden und das Gericht damit bestreuen.
Anrichtetipps
Die Glasnudeln in tiefe Schalen füllen. Etwas Gemüse, Hühnchen und Sauce darauf verteilen und mit geröstetem Sesam sowie Lauchzwiebelringen garnieren. Ein paar Spritzer Limettensaft verleihen zusätzliche Frische.
Getränkeempfehlung
Ein trockener Pinot Gris begleitet die Aromen harmonisch, ohne sie zu überdecken.
Ein Glas Kokoswasser mit einem Spritzer Limettensaft sorgt für einen frischen Ausgleich zur würzigen Sauce.
Rezeptvariationen
Für eine vegetarische Version das Hühnchen durch gebratenen Tofu oder Edamame ersetzen.
Wer es schärfer mag, kann Sriracha–Sauce oder frische Chiliringe hinzufügen.