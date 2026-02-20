Glass Hair: So gelingt der Haartrend des Jahres

Dann geht es ans Styling: Das Haar in Wuchsrichtung föhnen – also von der Wurzel zu den Spitzen. Eine flache Paddle–Bürste hilft dabei, die Haare bereits beim Trocknen in eine glatte Form zu bringen. Die Föhndüse sollte immer nach unten zeigen, um die Haarstruktur nicht aufzurauen. Um den extremen Spiegeleffekt zu erzielen, ist das Glätteisen das wichtigste Werkzeug. Am besten mit geringer Hitze und in kleinen Partien arbeiten, direkt vor dem Glätten einen feinen Kamm durch die Strähne ziehen. So liegen alle Haare parallel, bevor die Wärme sie fixiert.