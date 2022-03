Glastonbury 2022: Auch Paul McCartney ist einer der Headliner

Auch diese Künstlerinnen und Künstler werden auftreten

McCartney werde am Samstagabend auftreten, Lamar am Sonntagabend. Bereits im Oktober 2021 hatten die Veranstalter mitgeteilt, dass Billie Eilish (20) im Juni 2022 die jüngste Solo-Headlinerin sein wird, die es auf dem Festival bisher gegeben hat. Eine weitere Headlinerin ist zudem Diana Ross (77). Eilish wird am Freitagabend spielen, Ross am Sonntagnachmittag.