Glastür zerstört: Einbruch in Austin Butlers Haus in Los Angeles

Austin Butler (33) reiht sich in die Liste der Hollywoodstars ein, die in letzter Zeit Opfer eines Einbruchs wurden. Wie das US–Portal «TMZ» berichtet, wurde das Haus des Schauspielers in Los Angeles kürzlich zum Ziel von Einbrechern. Der Vorfall ereignete sich demnach am vergangenen Montag, während er sich ausserhalb des Landes aufhielt.