Glaubt «Hamnet»-Star Jessie Buckley an Liebe auf den ersten Blick?

«Ich finde Liebe erschreckend»

Die Schauspielerin denkt, dass dies daran liegt, an welchem Punkt man sich gerade in seinem Leben befindet und ob man offen dafür ist. «Ich finde Liebe erschreckend», gesteht sie. «Die meiste Zeit meines Lebens hatte ich Angst vor der Liebe und es hat lange gedauert, bis ich herausgefunden habe, was dieses Wort, und nicht nur die Vorstellung davon, überhaupt für mich bedeutet.» Liebe sei manchmal eine zu geplante oder beabsichtige Sache. Buckley vergleicht es mit einer Mahlzeit, die man nicht einfach zubereiten könne, sondern wirklich kochen müsse.