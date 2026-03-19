«Glaubt nicht alles»: Netflix dementiert Bruch mit den Sussexes

Bajaria betonte demnach, die Zusammenarbeit mit dem Paar sei nach wie vor aktiv: «Wir haben noch immer eine Beziehung zu ihnen, wir haben Filmprojekte mit ihnen in der Entwicklung, eine grossartige Dokumentation gemeinsam mit ihnen, und sie haben weitere Entwicklungsprojekte auf der TV– und Filmseite.» Auch ein Netflix–Sprecher hatte die «Variety»–Berichterstattung zuvor als «absolut unzutreffend» bezeichnet.