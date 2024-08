«Glee»-Star Lea Michele ist erneut Mutter geworden

«Glee»–Star Lea Michele (37) ist wieder Mutter geworden. Die Geburt ihres zweiten Kindes, einer Tochter, teilte die Schauspielerin am Sonntagabend (25. August) in einem Instagram–Post mit. «Unsere Herzen sind so voll», schrieb sie zu einem Foto. Dazu verriet sie auch gleich den Namen der Kleinen: Emery Sol Reich.