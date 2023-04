Gleichberechtigt: Darum ist Verhütung auch Männersache

Ausserdem kann auch der Silikonring für viele gut funktionieren. So oder so gilt: Nur wer Wissen über den eigenen Körper hat, kann selbstbestimmte Entscheidungen darüber treffen und Verantwortung für sich selbst und andere übernehmen. So ähnlich wie Menschen mit Vulva zum Handspiegel oder zum Basalthermometer greifen dürfen, um sich mit ihren Geschlechtsteilen auseinanderzusetzen, sei daher auch Menschen mit Penis ans Herz gelegt, sich mit ihren Spermien zu beschäftigen und es sich mit verschiedenen Kondomgrössen unter der Dusche oder einer Packung Taschentücher an einem warmen Ort gemütlich zu machen - fernab von irgendwelchen Männlichkeitsklischees. Nothing is sexier than caring!