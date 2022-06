Gleichgeschlechtlicher Kuss: Arabische Länder verbieten Pixars «Lightyear»

Andere Länder in der Region, die «Variety» ausser Kuwait nicht namentlich nennt, zeigen den Film auch nicht. In Saudi-Arabien hatte es Pixar-Mutterkonzern Disney erst gar nicht versucht. Dort hatten es hauseigene Filme wie «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» oder «Eternals» zuletzt nicht durch die Zensur geschafft. Grund waren ebenfalls homosexuelle Figuren.