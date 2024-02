«Gleichstand»: Sebastian schliesst im Kussduell der «Bachelors» auf

«Gleichstand» also im Kuss–Ranking, wie Kim (30) in der Villa korrekt anmerkt. 3:3 – Deuce würde man im Welt–Tennis sagen. «Jetzt hat er alle durchgeleckt», bemerkt die frustrierte Kim, die in der letzten Folge trotz Pool–Date ungeküsst blieb. In der Nacht der Rosen muss Sebastian sogar extra betonen, dass Kim weiter «in seinem Kopf» sei, obwohl er sie noch nicht geküsst hat. So weit ist der anständige Hanseat schon gekommen.