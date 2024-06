Glen Powell: Offen für Beziehung, aber nicht auf der Suche nach Liebe

«Dies ist eine Zeit, in der sich das Leben so schnell bewegt, dass ich nicht einmal weiss, ob ich jemanden auf eine gesunde Art und Weise einbeziehen könnte, selbst wenn ich es versuchen würde», sagt der angesagte Filmstar, der zuletzt unter anderem in «Top Gun: Maverick» neben Tom Cruise (61) und an der Seite von Sydney Sweeney (26) in «Wo die Lüge hinfällt» zu sehen war. Bei der «richtigen Person» wäre es jedoch vielleicht möglich.