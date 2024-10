Glenn Close erhält Preis für ihr Lebenswerk

Und auch mit 77 Jahren ist die US–Amerikanerin noch sehr aktiv: Sie wird demnächst in Ryan Murphys Anwaltsserie «All's Fair» für den Streamingdienst Hulu an der Seite von Kim Kardashian (44) und Sarah Paulson (49) zu sehen sein. Zudem hat sie Rollen in den Netflix–Filmen «The Deliverance» sowie in «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery», der 2025 erscheinen soll.