Glenn Close hatte Date mit Robert Redford, ohne es zu wissen

Der beste Kuss ihrer Karriere

«Nach den Dreharbeiten zu ‹Der Unbeugsame› lud mich Robert Redford in ein sehr romantisches Restaurant zum Abendessen ein», erinnert sich Close im Podcast «Wiser Than Me» an die damaligen Ereignisse zurück. «Und ich war zu ahnungslos und unwissend und unsicher, um auch nur in Betracht zu ziehen, dass ich mit ihm hätte ausgehen können. Ich habe es einfach nicht kapiert.»