Glitzer und Glamour: Heidi Klum verzaubert bei der LACMA Gala

Heidi Klum (50) weiss einfach, wie man den perfekten Wow–Auftritt absolviert. Nach ihrem spektakulären Halloween–Kostüm bei ihrer Party am 31. Oktober zog das Model nun am Wochenende bei der LACMA Gala in Los Angeles in ihrem glitzernden Abendkleid alle Blicke auf sich. Bei dem Abend–Event im County Museum of Art zeigte sich Klum in einem funkelnden weissen Kleid mit gewagtem Schnitt der ukrainischen Marke Lever Couture.