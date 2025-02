Gloria von Thurn und Taxis: Sie feiert ihren 65. Geburtstag

Sie gilt als vielleicht streitbarste Aristokratin Deutschlands. Während Gloria von Thurn und Taxis (65) in den 80er–Jahren mit ihrem Jetset– und Party–Lifestyle sowie mit ihrem exzentrischen Modestil für Aufsehen sorgte, so fiel sie in der jüngeren Vergangenheit mit streitbaren Aussagen und polarisierenden Meinungen auf. Am 23. Februar feiert die Fürstin mit Schloss–Wohnsitz in Regensburg ihren 65. Geburtstag.