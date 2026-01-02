«Glück im Unglück»: Stefano Zarrella hatte einen Unfall mit dem Auto

Erst vor einigen Wochen war Zarrella nach einem Unfall beim Kochen im Krankenhaus gelandet. Er wollte ein «cooles Rezept für euch aufnehmen», berichtete er seinen Fans bei Instagram. Als er für Churros «gerade den Teig ins Fett geben wollte, ist mir plötzlich das heisse Fett ins Gesicht gesprungen sogar ohne, dass überhaupt etwas im Frittierfett drin war». Sein Bruder Giovanni sei mit ihm dann ins Krankenhaus gefahren und auch hier meinten die Ärzte, «dass ich Glück im Unglück hatte und es viel schlimmer hätte ausgehen können».