Glücklich durch Feminismus: Florence Given zeigt, wie es geht

Für Given dreht sich alles darum, «deliciously», also köstlich oder vorzüglich, zu leben. Gemeint ist keine Luxusreise auf die Malediven, gemeint sind die kleinen Dinge des Alltags. Eine hübsche Teetasse. Ein Sonnenuntergang. Der Geruch von frischem Brot. Given ruft dazu auf, diese Momente in vollen Zügen wahrzunehmen und sich ins Leben zu verlieben. Und zwar ohne schlechtes Gewissen. Denn offenbar brauchen viele Frauen Gründe, um sich zu erlauben, schamlos zu geniessen. Und die liefert Given am laufenden Band, der vielleicht beste lautet: Freude ist ansteckend und damit eben nicht egoistisch, sondern grundsätzlich selbstlos.