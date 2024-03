«Glücklich und gesund»: Prinzessin Kate soll Hofladen besucht haben

Nimmt Kate am Ostergottesdienst teil?

Es wurden zwar keine Fotos von dem Paar gemacht, aber Medien wie «Daily Mail» sehen in der Nachricht «ein ermutigendes Zeichen dafür, dass sie ihre ersten Schritte in Richtung einer Rückkehr zu offiziellen königlichen Verpflichtungen unternimmt». Die Prinzessin, die zuletzt am ersten Weihnachtstag ihren letzten öffentlichen Auftritt in Sandringham absolvierte, soll voraussichtlich nach dem 17. April wieder in den royalen Dienst zurückkehren, wenn ihre Kinder nach den Osterferien wieder an der Lambrook School starten. In den britischen Medien wird jedoch darüber spekuliert, ob Kate womöglich doch schon früher wieder zurückkehrt und am jährlichen Ostergottesdienst in der St. George's Chapel auf dem Windsor–Anwesen teilnehmen wird. Dem «Telegraph» zufolge könnte sie mit ihrer Familie den traditionellen Spaziergang unternehmen, der fotografiert wird.