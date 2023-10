Glücksbringer Taylor Swift feuert Travis Kelce erneut zum Sieg an

In seinem wöchentlichen Podcast «New Heights with Jason and Travis Kelce» schwärmte der Profisportler anschliessend von der Sängerin. «Ich geniesse das Leben und ich habe dieses Wochenende verdammt genossen. Ein grosses Lob an Taylor, dass sie hergefahren ist. Das war ziemlich krass», sagte er zu seinem Bruder und Co–Moderator Jason Kelce (35).