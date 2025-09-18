Glücksgefühle-Festival: Schon 55.000 Tickets verkauft

2026 wird erst die vierte Ausgabe des noch jungen Festivals stattfinden, das sich mit demzufolge rund 250.000 Besucherinnen und Besuchern in diesem Jahr bereits zum grössten Musikfestival des Landes entwickelt hat. Gerade konnten die Macher verkünden, dass ein Vertrag mit dem Hockenheimring um zehn Jahre verlängert wurde. Das Festival soll damit mindestens bis 2035 dort stattfinden – ab kommendem Jahr stets am ersten September–Wochenende.