Glühwein-Alternativen: Winterliche Rezepte aus aller Welt

Eggnog in Grossbritannien

In Grossbritannien, aber auch in den USA und Kanada, findet man in der Weihnachtszeit Eggnog in den Tassen. Dabei handelt es sich eigentlich um nichts anderes als Eierpunsch. Eggnog wird seit Jahrhunderten im Winter getrunken und besteht in der traditionellen Version aus Eiern, Milch, Sahne und Gewürzen sowie Rum oder Whisky.