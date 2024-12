Glühwein und Gruppenzwang: Ein Plädoyer für alkoholfreie Weihnachten

Was muss Ihrer Meinung nach passieren, damit der Verzicht auf Alkohol gesellschaftlich mehr akzeptiert wird?

Hutt: Darüber könnte ich noch ein Buch schreiben, da gibt es so viele Aspekte. Im ersten Schritt muss in der breiten Öffentlichkeit ein Bewusstsein dafür entstehen, dass wir Deutschen ein massives Alkoholproblem haben, das uns als Gesellschaft gesundheitlich und finanziell sehr schadet. Man muss über die Verfügbarkeit von Alkohol reden. Wann und wo wird er verkauft, und an wen, Stichwort Jugendliche. Man kann zum Beispiel nach Schweden schauen, wo es deutliche Einschränkungen gibt, die dafür sorgen, dass es weniger Alkoholabhängigkeit gibt. Aber am Ende lässt sich eine so populäre Droge, die die milliardenschwere Alkoholindustrie im Rücken hat, natürlich nicht verbieten. Am Ende liegt die Entscheidung mitzutrinken bei jedem selbst.