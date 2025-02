«GNTM»-Auftakt: Heidi Klums «Meeedchen» sind zurück

Was wäre «Germany's next Topmodel» ohne Heidi Klum (51)? Das Model ist schliesslich seit der ersten Staffel, die 2006 ausgestrahlt wurde, das Gesicht der Show. Wer sich an all die vielen «GNTM»–Folgen erinnert, der denkt an Heidi. Zum Auftakt der 20. Staffel am 13. Februar auf ProSieben werden natürlich das Jubiläum und «zwei Jahrzehnte voller Glamour und Fashion» gross gefeiert, während Klum nicht nur an an ihre schon fast berüchtigten «Meeedchen», sondern vor allem auch an ihre Liebsten denkt.