«GNTM»: Beim Dreh mit Hollywood-Star flatterten Models die Nerven

Drehschluss für zwei Models

Gut vorbereitet auf den Dreh fühlten sich Xenia (24) und Stella (34). Doch vor der Kamera versagten vor allem der Vierfach–Mutter Stella aus Dortmund die Nerven. «Hilflos» lautete Thomas Kretschmanns Urteil. Ihr Manko an Kreativität und Improvisationsvermögen wurde Stella schliesslich zum Verhängnis: Sie schied aus. Kurz vor der Entscheidung bei den Jungs musste auch Model Aldin mit Kreislauf–Kollaps ins Krankenhaus gebracht werden. So musste sich Dominic allein der Kritik des Juroren–Trios stellen: «Bei euch hat die Harmonie gefehlt. Ich habe euch kein Wort geglaubt», so Juror Thomas Kretschmann. Während sich der abwesende Aldin in die nächste Runde retten konnte, war für Dominic Schluss. Der verabschiedete sich mit bewegenden Worten an die Zuschauer: «Egal, was ihr euch anhören müsst: Zieht an, was ihr wollt, zeigt euch, wie ihr wollt. Wir brauchen nicht mehr Regeln, wir brauchen mehr Freiheit.» Sichtlich bewegt umarmte ihn Thomas Kretschmann für dieses Statement: «Hut ab!»