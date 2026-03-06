«GNTM»: Ein bisher unscheinbares Model räumt die Jobs ab

Besondere Belohnung für die drei Besten

Die erste, die beim Catwalk überzeugt, ist Bianca (46). «Es macht mir extrem viel Spass, auf dem Runway zu sein», sagt sie. Das sieht auch die Jury: «Sie hält die Pose gut und läuft schön. Das gefällt mir», so Heidi. Jeremy Scott sagt: «Sehr selbstbewusst». Heidi schlägt vor: «Die können wir auf jeden Fall mitnehmen an deinem Event, oder?» «Absolut!», pflichtet Scott ihr bei. Als nächstes überzeugt Aurélie, auch sie wird eine Einladung von Jeremy Scott bekommen. Genauso wie Anna. «Dein Walk war spitzenklasse. Dich nehmen wir mit». Eigentlich wollte der Designer zehn Models zu seiner Eröffnungsshow einladen – Heidi aber sagt nach den Walks: «So viele Tickets brauchen wir gar nicht. Nur drei haben mich wirklich überzeugt».