«GNTM»: Ex-«Denver-Biest» Joan Collins eliminiert «jungen Brad Pitt»

«Heidi, gute Auswahl!»

Beim Beachwear–Casting für die grosse Sommerkampagne eines italienischen Modeherstellers präsentierte die Solingerin dann wieder ihr schönstes Lächeln. Der Siegerin bzw. dem Sieger winkte republikweite Aufmerksamkeit auf Plakaten, in Shops und im Netz – und ein Kampagnen–Shooting mit ProSieben–Moderatorin und Model Rebecca Mir. Die 32–Jährige hat am eigenen Leib erfahren, wie positiv sich eine «GNTM»–Karriere entwickeln kann. 2011 nahm sie selbst bei «GNTM» teil und ging seither einen steilen Karriereweg. Beim Casting entschied sie als Jurorin mit. Besonders Sara (28) zeigte sich topmotiviert: «Ich bin mit einer Gier aufgewacht. Ich will mir den Job heute schnappen.» Tatsächlich stahlen die weiblichen Models in ihren Bikinis den männlichen Kollegen eindeutig die Show. In Zweier–Paarungen posend, stach wieder einmal Kadidja (21) hervor. «Ich bin absoluter Fan von Kadidja», so Rebecca Mir. Auch die Model–Mama erhielt von Rebecca ein dickes Lob: «Heidi, gute Auswahl!» Kadidja und die überraschte Xenia staubten letztlich den begehrten Bikini–Job ab und zogen in die nächste Runde ein – für Kadidja ihr bereits vierter Job der Staffel.