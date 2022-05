«GNTM»-Finale: Diese Modedesigner zählt Heidi Klum zu ihren Gästen

Das sind die Finalistinnen

Ein Ticket für das diesjährige Finale haben fünf Kandidatinnen bekommen. Lou-Anne (18) aus Klosterneuburg ist die jüngste Finalistin. Sie fiel Klum von Woche zu Woche positiv aus. Die 18-Jährige tritt am Finalabend gegen ihre Mutter, Martina (50), an. Sie ist die erste Best-Agerin in einem Finale der Show. Die Münchnerin Luca (20) ist mit ihrem aussergewöhnlichen Look und ihrer Persönlichkeit so weit gekommen. Ihre Gegnerin Anita (21) hat es von einem Bauernhof in Bayern direkt auf den Catwalk verschlagen. Aus der Grossstadt Berlin hingegen kommt Noëlla (25), die bisher mit ihrer selbstbewussten Art überzeugt hat.