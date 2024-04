«GNTM»-Fotograf rastet aus: «Ihr verschwendet meine Zeit!»

Dominics Fauxpas beim Presse–Teaching

Heidi Klum selbst weiss ein Lied davon zu singen: Wer ins Model–Business will, sollte unbedingt ein Interview–Training absolviert haben. Das übernahm Sat.1–Anchorwoman Claudia von Brauchitsch (49) für Heidi. Die profilierte Journalistin fühlte den Models in Vierergruppen tüchtig auf den Zahn. Den Look der extrovertierten Mare mit kleinen Plastikspinnen im Gesicht hinterfragte sie mit deutlichen Worten: «Glaubst du, ein Nischen–Model hat Chancen, ‹Germany›s Topmodel' zu werden?» Auch die Zwillinge Luka und Julian erhielten schonungslose Hinweise der Trainerin: «Die Story von den Zwillingen ist irgendwann auserzählt. Ihr müsst eigenständiger werden.» Gleich zwei grosse Fauxpas leistete sich Dominic. Über die Schwächen des anwesenden Model–Kollegen Aldin befragt, fing Dominic an, wirr zu schwadronieren. Aldin war überhaupt nicht «amused». Zudem dichtete Dominic Armin und Jana eine Sommer–Affäre auf Teneriffa an. Ein gefundenes Fressen für die Profi–Journalistin. Während Jana vehement dementierte, sah Armin die Sache locker und nahm Dominic versöhnlich in den Arm.