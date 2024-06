«GNTM»: Heidi Klum sucht auch 2025 wieder nach Männern und Frauen

Heidi Klum (51) hat am gestrigen Donnerstag (13. Juni) Lea (24) und Jermaine (20) den Titel «Germany‹s next Topmodel» verliehen. Jermaine ist der erste männliche Sieger der Sendung und das erste männliche Model auf dem Modemagazin «Harper›s Bazaar». Das Cover hat er genau wie Lea zusammen mit dem Titel und einer Siegerprämie von 100.000 Euro gewonnen. Der 20–Jährige bekommt aber vermutlich bald schon einen Nachfolger, denn auch kommendes Jahr, in der 20. Staffel von «Germany's next Topmodel», sucht Heidi Klum wieder nach Männern und Frauen.