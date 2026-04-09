«GNTM»: Heidi Klums Nachrückerin verweigert Nacktshooting und fliegt

«Kann mir alles mit Antonia vorstellen»

Wie steht es um die beiden Flirt–Paare der bisherigen Staffel? Antonia (19) fragt Christian Düren nach ihrem Beziehungsstatus. «Ich bin Single», blockt sie erst ab, um dann zuzugeben: «Mit Louis verstehe ich mich sehr gut. Aber ich fokussiere mich aufs Modeln.» Auch Louis (23) betont «professionell bleiben» zu wollen. Anschliessend gesteht er doch: «Ich kann mir theoretisch mit Antonia alles vorstellen. Ich weiss, was ich an ihr habe. Und dass ich sie sehr liebhabe.» Heidi findet das «süss». Weit unklarer geht es zwischen Anna (22) und Yanneck (25) zu. Düren kann Anna entlocken, dass Yanneck ihr Typ wäre: «Und ich denke, ihm geht es ganz genauso.» Doch der bleibt cool: «Ich habe hier kein Interesse an irgendwem.» Anna ist sichtlich überrascht: «Halleluja, was redest du da? Da hat er wirklich den Vogel abgeschossen.»