«GNTM»: Heidis Härtetest im Windkanal lässt sechs Models straucheln

In den bisherigen Folgen von «Germany's next Topmodel» (donnerstags, 20:15 Uhr auf ProSieben oder bei Joyn) liess Heidi Klum (50) so manches Mal Gnade vor Recht ergehen und schickte alle Models eine Runde weiter. In Folge zehn siebte sie dafür umso kräftiger aus. In einem extrem herausfordernden Fashion–Walk setzte Heidi ihre Models auf dem Runway 20 Windmaschinen aus. Gleich sechs Models mussten am Ende ihre Koffer packen. Der Abschied fiel entsprechend tränenreich aus.